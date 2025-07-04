Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что страны НАТО могут постепенно подписывать все больше двусторонних соглашений о сотрудничестве. Кроме того, европейские страны хотят перенять военный опыт Украины.

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Германия и Великобритания хотят подстраховаться на случай агрессии Путина

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности на сотрудничестве, готовность к подписанию договора свидетельствует о том, что европейские лидеры опасаются того, что планирует Владимир Путин.

Очевидно, что после агрессии против Украины он останавливаться не будет. По данным иностранных разведок, российский диктатор имеет по меньшей мере 15 сценариев агрессии против восточного фланга НАТО.

"Он (Путин – 24 Канал) прямо намекает, что хочет проверить действенность 5 статьи НАТО. Ведь взаимная военная поддержка – это не обязанность, а функция. Страны помогают союзнику всеми средствами вплоть до отправки войск", – сказал он.

Интересно! Экс-генсек НАТО Фог Расмуссен сообщил, что Россия будет иметь "аппетит к еще большей территории", если ей позволят достичь успеха на войне в Украине. В то же время директор Международного центра обороны и безопасности в Эстонии Кристи Райк сказала, что речь идет не о территории, а цель Кремля – разорвать НАТО.

Более того, прошлом году Бундесвер проводил командно-штабные учения по отражению вероятной российской агрессии. Также были разговоры о том, что если Россия нападет на страны Балтии – войска этих государств первые недели должны самостоятельно сдерживать агрессию, пока не прибудет подкрепление.

Европа объединяется, потому что Трамп нестабилен, как и американская политика. Рютте прямо заявлял, что без США Североатлантический Альянс – это нежизнеспособное образование. Поэтому подобные договоры выглядят логично,

– подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что в формате стран НАТО действует Северное объединение, которое недавно рекомендовало принять в него Украину. Наше государство имеет самую большую армию в Европе, быстрее всего производит оружие и имеет опыт современной войны.