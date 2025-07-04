Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що країни НАТО можуть поступово підписувати все більше двосторонніх угод щодо співпраці. Крім того, європейські країни хочуть перейняти військовий досвід України.

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Німеччина і Британія хочуть підстрахуватися на випадок агресії Путіна

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки на співпраці, готовність до підписання договору свідчить про те, що європейські лідери побоюються того, що планує Владімір Путін.

Очевидно, що після агресії проти України він зупинятись не буде. За даними іноземних розвідок, російський диктатор має щонайменше 15 сценаріїв агресії проти східного флангу НАТО.

"Він (Путін – 24 Канал) прямо натякає, що хоче перевірити дієвість 5 статті НАТО. Адже взаємна військова підтримка – це не обов'язок, а функція. Країни допомагають союзнику всіма засобами аж до відправки військ", – сказав він.

Цікаво! Ексгенсек НАТО Фог Расмуссен повідомив, що Росія матиме "апетит до ще більшої території", якщо їй дозволять досягти успіху на війні в Україні. Водночас директорка Міжнародного центру оборони та безпеки в Естонії Крісті Райк сказала, що мовиться не про території, а мету Кремля – розірвати НАТО.

Ба більше, минулого року Бундесвер проводила командно-штабні навчання щодо відбиття ймовірної російської агресії. Також були розмови про те, що якщо Росія нападе на країни Балтії – війська цих держав перші тижні мали б самостійно стримувати агресію, поки не прибуде підкріплення.

Європа гуртується, бо Трамп нестабільний, як і американська політика. Рютте прямо заявляв, що без США Північноатлантичний Альянс – це нежиттєздатне утворення. Тому подібні договори виглядають логічно,

– наголосив Жмайло.

Він додав, що у форматі країн НАТО діє Північне об'єднання, яке нещодавно рекомендувало прийняти до нього Україну. Наша держава має найбільшу армію в Європі, найшвидше виготовляє зброю та має досвід сучасної війни.