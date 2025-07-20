Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко розповів 24 Каналу, що Лондон та Берлін були дуже близькими союзниками, коли Велика Британія ще була членом Євросоюзу. Однак після Brexit відносини між державами дуже охолонули.

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Чи можливі ще оборонні альянси в Європі?

Гончаренко пояснив, що німці були дуже сильно розчаровані і навіть ображені на британців. Мовляв, як же так, ви від нас пішли, а ми вас так любили.

Проте згодом, за його словами, цей біль минув і з'явилося розуміння, що треба вибудовувати нові стосунки. Повернення назад не буде, адже Лондон не збирається знову вступати в Євросоюз, принаймні у найближчій перспективі.

Появі договору між Німеччиною та Великою Британією посприяла повномасштабна війна Росії проти України. Однак також повернення Дональда Трампа до президентського крісла в Білому домі,

– відзначив редактор Deutsche Welle.

На цьому тлі Британія шукає тісніших відносин з Європою, і насамперед з Німеччиною, як є найбільшою та найпотужнішою країною в Євросоюзі.

Ключове у цьому союзі – військовий компонент. Оскільки Британія – ядерна держава, в неї дуже потужні збройні сили, а Німеччина розбудовує свої,

– сказав він.

Наразі невідомо, чи повернуться до Німеччини британські солдати, які там були розташовані після Другої світової війни і аж до 2020 року. Проте, як зауважив Гончаренко, зараз британські військові перебувають у Німеччині – вони навчають українців на німецьких полігонах разом з американцями та представниками інших країн НАТО.

Також Лондон і Берлін домовились про те, що створюватимуть разом ракету середньої дальності, що зможе долати відстань понад 2 000 кілометрів. Це нешвидкий процес, який може тривати до 10 років. Однак ця ракета потрібна Німеччині та Британії, оскільки вони не мають зброї саме такої дальності,

– підкреслив редактор Deutsche Welle.

Водночас через загрози з боку Росії тенденція щодо створення таких локальних альянсів, імовірно, буде поширюватись, зокрема в Європі.

Цей процес іде, але досить повільно, оскільки ніхто з європейських лідерів поки що не готовий вийти і сказати: "Ми створюємо паралельну оборонну структуру разом з НАТО". Сполучені Штати ще занадто сильні, і напевно їм це не сподобається,

– зазначив Роман Гончаренко.

Проте з іншого боку європейці – німці, британці, французи, поляки – розуміють, що їм треба посилювати власні збройні сили. Вони, на думку редактора Deutsche Welle, усвідомлюють, що це треба робити зараз, адже вже відстають, оскільки це дуже тривалий і коштовний процес.

Нагадаємо, що угода, яку підписали Кір Стармер і Фрідріх Мерц, передбачає: взаємну оборону між Лондоном та Берліном; ядерне стримування – Велика Британія є ядерною державою, а Німеччина – ні; реалізація спільної ракетної системи великої дальності – Deep Precision Strike; заходи, що стосуються торгівлі, транспорту та нелегальної міграції.