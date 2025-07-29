В мире все больше вызовов, связанных с глобальной безопасностью. К этому серьезно приложилась Россия и ее главные союзники.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и общественный деятель Валерий Клочок. По его мнению, есть две страны, которые могут или приблизить мировой конфликт, или его предотвратить.

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Начнется ли в мире глобальная война?

Войну в Украине сложно назвать локальной в политическом смысле. Так или иначе к конфликту причастны многие геополитические игроки, среди которых США, Китай, Европа и другие.

Например, Китай откровенно помогает России вести войну, в частности через финансовую поддержку. Хотя официально Пекин до сих пор выражает нейтральную позицию, и в кулуарах министр иностранных дел Китая откровенно признался европейским чиновникам – России не дадут проиграть. Между тем Дональд Трамп теряет терпение в отношении политики Владимира Путина и все чаще говорит о достижении мира через силу.

Европа же усиленно готовится к возможной военной агрессии со стороны России.

Мы на пороге более глобального конфликта. Будет ли этот конфликт расширяться, или его удастся остановить – определит то, смогут ли США и Китай договориться. Почему-то и Путин решил, что является участником этого диалога. На самом же деле это совсем не так,

– отметил Валерий Клочок.

Россия оказалась в абсолютной зависимости от Китая, который покупает у нее нефть и газ. Прибыли в Москву также поступают из стран Глобального Юга. Более того, если бы не Северная Корея, которая помогла Путину с живой силой во время Курской операции ВСУ, Россия могла бы быть в очень сложном положении.

И все же именно Китай определяет, сможет ли Россия воевать дальше, или нет, считает Клочок.

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"Многое зависит от США, которые готовы продавать оружие Европе, чтобы защищалась Украина и давила на Путина. Однако Европа не готова покупать столько. Хотя США на самом деле заинтересованы в быстром завершении войны, и Трамп не хочет платить. Поэтому ведущая роль и в ЕС. Если они выделят бюджет для Украины, то все закончится быстрее, чем мы можем представить", – отметил Клочок.

Проигрыш России в войне значительно уменьшит градус напряжения в мире. Ведь не только Кремль готовится к вероятной агрессии против стран НАТО, но и финансирует дестабилизацию ситуации по всему глобусу.

В конце концов, одним из важнейших факторов в этой большой геополитической игре является результат будущих экономических переговоров между США и Китаем. Выгодное соглашение может поспособствовать изменению позиции Китая относительно войны и собственных воинственных настроений в целом.