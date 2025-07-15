Опять изменил мнение: Трамп не даст Украине дальнобойные ракеты, –СМИ

Если 14 июля Трамп сделал ряд важных проукраинских заявлений, то уже 15 июля произошел "откат". Президент США говорит, что Америка не собирается предоставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кейтлан Коллинз.

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Что сказал Трамп о дальнобойных ракетах для Украины?

Лидер выступил с заявлениями для СМИ 15 июля.

Президент Трамп заявил журналистам, что США не планируют предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия,

– написала Кейтлан Коллинз из CNN.

К тому же Трамп указал, что Зеленскому не стоит целиться по Москве. Так он ответил на вопрос, следует ли Силам обороны выбрать цель для ракет Москву или бить еще глубже в тыл.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Трампа и Зеленского якобы речь шла о призыве со стороны США к ударам вглубь России. По крайней мере, об этом написали СМИ.

В Белом доме впоследствии опровергли эти данные.

Также журналисты писали о том, что Украина не имеет такого оружия, чтобы ударить по Москве. Именно так, согласно их информации, ответил Зеленский на вопрос Трампа, почему ВСУ не бьют по Москве.