Дальше будет только хуже, – Трамп анонсировал более жестокие удары Израиля по Ирану

Израиль нанес серию авиаударов по Ирану 13 июня. Президент США Дональд Трамп анонсировал еще более жестокие удары.

Он отметил, что давал иранцам много шансов заключить сделку и настойчиво просил "просто сделали это". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

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Следующие запланированные атаки будут еще более жестокими, – Трамп

Трамп написал, что давал Ирану "шанс за шансом" заключить сделку.

"Я говорил им самыми решительными словами: "Просто сделайте это", но как бы они ни старались, как бы близко не подходили, они просто не могли этого сделать. Я сказал им, что это будет гораздо хуже, чем все, что они знают, предусматривают или что им говорили, что США производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, БЕЗУМНО, и что у Израиля ее много, и впереди еще больше – и они знают, как ее использовать", – написал американский президент.

Он заметил, что некоторые иранские "сторонники жесткой линии" говорили жестко, но они "все уже МЕРТВЫЕ".

Будет еще хуже. Уже было большое количество смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой резне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими,

– отметил Трамп.

Он добавил, что Иран должен заключить соглашение и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя.

Больше никаких смертей, никаких разрушений, ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ ПОЗДНО,

– призвал президент США.

К слову, Иран отказался от участия в шестом раунде ядерных переговоров с США в Омане, запланированном на 15 июня, из-за израильской атаки. Американские власти пока не комментировали это заявление.