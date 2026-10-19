Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, недавно произошла показательная ситуация, когда госсекретарь США Марко Рубио оправдывался, что проблемы с передачей разведданных об ударах баллистическими ракетами возникли из-за технического сбоя. Хотя понятно, что это целенаправленная акция давления со стороны Белого дома.

Многое зависит от выборов в Конгресс

Как подчеркнул Джигун, администрации Трампа пока не удается обосновать, почему приостановка передачи разведданных Украине отвечает интересам Соединенных Штатов.

Сегодня Рубио говорит, что это было временное явление. Оказывая давление на Украину, они вынуждены учитывать, что американское общество категорически не приемлет такие игры с жизнями людей, к которым прибегают местные политики. Думаю, все остальные инструменты, которые они хотели использовать для давления на Украину, не обязательно увенчаются успехом из-за давления общества,

– отметил Джигун.

Вполне вероятно, что Трампу станет сложнее оказывать давление на Украину после выборов в Конгресс. Это произойдет в том случае, если демократы получат большинство. Сейчас звучат благоприятные прогнозы относительно Палаты представителей. Также у демократов есть шансы на большинство и в Сенате.

Американцы и раньше не смогли повлиять на нас настолько глобально, чтобы мы пошли на условия России. Поэтому сомневаюсь, что и сейчас у Трампа хватит рычагов, чтобы сделать это мгновенно,

– отметил Джигун.

Это касается и проведения выборов в Украине, о чем недавно говорил Трамп. Большинство общества поддерживает проведение выборов, но не в тот момент, когда существует угроза государственности.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп фактически вынуждает Украину пойти на капитуляцию. Об этом свидетельствуют последние недружественные шаги со стороны США. Среди них – намеренное ограничение работы интернета Starlink, которым пользуются украинские военные.