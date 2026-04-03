Кремль заявил, что якобы не ставил дедлайн Украине по выходу с Донбасса

Москва якобы не устанавливала конкретных сроков для вывода украинских войск с Донбасса. В то же время Кремль намекает, что Украине уже следует отступать, чтобы двигаться к миру.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Что сказал Песков о Донбассе?

По словам Пескова, вывод ВСУ с территории Донбасса якобы мог бы стать "первым шагом" к урегулированию войны. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия продолжит военные действия до "достижения всех своих целей".

Для остановки горячей фазы СВО Украина должна вывести войска с Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не ставила,

– заявил представитель российского диктатора.

Он также добавил, что затягивание отступления Киева лишь усложняет переговорный процесс. Поэтому Украине следует выводить войска с Донбасса "уже сегодня, а лучше вчера".

Какие ранее заявления о мире озвучивала Россия?