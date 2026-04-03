Не первый и не последний: Трамп готовит увольнение участника российско-украинских переговоров
- Президент США Трамп планирует кадровую "чистку" в собственной администрации после начала войны с Ираном.
- Дэн Дрисколл, ранее участник переговоров между Россией и Украиной, может быть уволен из-за изменений в планах Трампа.
Президент США начинает кадровую чистку среди своей администрации. Одним из главных претендентов "на вылет" является министр армии США Дэн Дрисколл.
О нем и других кандидатах на увольнение пишет The Atlantic.
Что известно о "чистке" в администрации Трампа?
В четверг, 2 апреля, президент США уволил генерального прокурора Пэм Бонди, а в прошлом месяце – министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Теперь Трамп планирует новые громкие отставки, в первую очередь говорится о:
- Министре армии США Дэне Дрисколле.
- Директоре ФБР Кэше Пателе.
- Министре труда Лори Чавес-Деремер.
На это решение влияет положительная реакция на увольнение Ноэма и Бонди. Хотя сначала, чиновники считали, что президент США уволит только женщин, а мужчины должности не потеряют.
В планы Трампа не входило увольнение собственных назначенцев, которые всей своей карьерой обязаны ему. Каждое такое решение он воспринимал как уступку демократам или СМИ. В последние месяцы даже действовал указ о том, что ни один член кабинета министров не будет уволен до ноябрьских довыборов. Хотя уже через несколько дней после них рассматривалась возможность увольнений. Намерения Трампа изменились после начала войны с Ираном и потери поддержки, на которую он не мог не обратить внимание, сообщает The Atlantic.
Что известно о Дэне Дрисколле?
Его имя очень резко появилось в украинском медиапространстве. В ноябре прошлого года он стал активным участником переговоров между Россией и Украиной, инициированных президентом Трампом. В переговорах с Украиной он вел себя пренебрежительно, пытаясь выкручивать Украине руки и шантажировать нас лишением американской поддержки. Тогда СМИ писали, что Дрисколл – неслучайный гость, а полноценная замена спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который был твердым и непоколебимым сторонником Украины, за что был отстранен командой Трампа от процесса переговоров.
Обратите внимание! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу рассказывал, что в Штатах не распространена практика посылать министра армии США на переговоры такого высокого уровня. Это действительно было необычно. Он говорил, что не припоминает, чтобы министр армии получал такое задание в похожей ситуации. Также он предполагал, что это может быть частью усилий вице-президента Джей Ди Вэнса.
Еще недавно Дрисколл рассматривался как потенциальная замена министру войны Питу Гегсету, а теперь может быть уволенным, вслед за начальником штаба армии США Рэнди Джорджем.
Как война в Иране влияет на политику Трампа?
- Недавно Politico сообщала, что Трамп планирует объявить победу в войне против Ирана. Решение президента выступить с важной речью о конечной точке войны воспринималось прежде всего как попытка успокоить избирателей.
- Вместо этого. Президент США заявил, что завершит войну с Ираном через 2 – 3 недели. По его словам, Соединенные Штаты уже достигли ключевых целей операции.
- Также Трамп перешел к оскорблениям союзников по НАТО, высмеяв Макрона. Также он заявил, что война уже выиграна даже без усилий европейцев.