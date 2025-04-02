Впервые с 2022 года представитель Путина посетит Вашингтон, – CNN

Ожидается, что на этой неделе высокопоставленный российский представитель Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником администрации Трампа Стивом Уиткоффом. Чиновники поговорят об укреплении отношений между двумя странами и завершении войны в Украине.

Визит Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон для переговоров после полномасштабного вторжения в 2022 году и ознаменует дальнейшее потепление отношений между США и Россией, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно

Дмитриев является близким советником Путина и вместе с высокопоставленными чиновниками России в феврале посетил Эр-Рияд , чтобы начать обсуждение возможного урегулирования войны в Украине. Также он сотрудничал с Уиткоффом для освобождения американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа назвала жестом доброй воли.

Американское правительство временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников. Другой источник отметил, что также был подан запрос в Министерство финансов США на временное приостановление санкций.

Справка: Дмитриев, получивший образование в Гарварде, является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и был подвергнут санкциям администрацией Байдена – как и сам Путин – из-за вторжения России в Украину. Министерство финансов США в 2022 году отметило, что "Путин и его близкое окружение долгое время полагались на РФПИ и Дмитриева для привлечения финансирования за рубежом, в частности в США".

Визит Дмитриева состоится лишь через несколько дней после того, как Трамп в интервью NBC предположил, что может ввести дополнительные санкции против России, и заявил, что он "зол" на Путина за критику Владимира Зеленского.