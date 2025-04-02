Сенатор-демократ Кори Букер обвинил президента Дональда Трампа в том, что тот "безрассудно" подрывает демократические институты страны. Это произошло во время его марафонской речи во вторник, 1 апреля, которой политик установил почти семидесятилетний рекорд по продолжительности выступления, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сенатор более суток ругал Трампа

55-летний сенатор от штата Нью-Джерси начал свое выступление в понедельник в 19:00 по восточному времени и говорил 25 часов и 5 минут. Он критиковал кампанию республиканского президента и его главного советника-миллиардера Илона Маска относительно масштабного сокращения федерального правительства.

Букер, который является афроамериканцем, побил рекорд самого длительного непрерывного выступления, ранее принадлежавший сегрегационисту, сенатору от Южной Каролины Строму Термонду.

Летом 1957 года Термонд начал филибастер против законодательства о гражданских правах, который длился 24 часа и 18 минут. В итоге Термонд потерпел неудачу в своей попытке заблокировать законопроект, расширяющий федеральную защиту избирательных прав темнокожих граждан.

Выступление Букера не было филибастером – то есть тактикой затягивания или блокирования законодательного процесса – но оно превзошло рекорд Термонда.

Справка: Кори Букер – бывший мэр Ньюарка (штат Нью-Джерси), баллотировался в президенты от демократов в 2020 году, когда Трамп в конце концов проиграл выборы Джо Байдену. Впервые избран в Сенат в 2013 году.

Единственными перерывами Букера были моменты, когда демократы-коллеги по очереди задавали ему вопросы, позволяя ему сохранять контроль над временем выступления. Более суток сенатор провел на ногах, он не ел и не ходил в туалет. Примерно за полчаса до окончания выступления он деликатно сказал, что собирается "разобраться с некоторыми биологическими потребностями, которые испытывает".

Букер был энергичным на протяжении всего выступления, но ко вторнику днем начал проявлять признаки усталости. Когда он уронил лист бумаги со своего стола, он медленно и осторожно наклонился, чтобы поднять его, но его спас сенатор-демократ Майкл Беннет из Колорадо, который бросился ему на помощь.

Одной из главных тем гнева Букера была кампания Маска по сокращению размера и функций правительства США.

"Администрация Трампа-Вэнса продолжает погружать нас в хаос. Торговая война Трампа с нашими союзниками только повысит расходы и страхи американских семей", – сказал Букер.

Когда Букер приближался к последним часам своей речи, большинство его коллег-демократов заняли свои места в зале заседаний, тогда как республиканские места оставались пустыми.

Букер использовал это время, чтобы призвать Конгресс стать противовесом президенту, как это предусмотрено Конституцией США, и прислушиваться "к голосам наших избирателей".

Для всех американцев это моральный момент. Это не о левых или правых. Это о правильном и неправильном,

– сказал Букер, его голос вздрогнул.

Затем, наконец, он уступил время.