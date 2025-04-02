В Кремле подтвердили возможный визит в Вашингтон российского представителя Дмитриева
- Кремль подтвердил возможный визит Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом с целью укрепления отношений между Россией и США.
- Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ожидается, а переговоры российской стороны с американцами продолжаются.
Представитель российского диктатора Владимира Путина может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Такие намерения подтверждают в Кремле. На переговоры возможно поедет глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщили в росСМИ, передает 24 Канал. Визит российского чиновника в Вашингтон возможен, но подробностей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не рассказывает.
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Россия продолжает переговоры с американской стороной
Впервые после начала полномасштабного вторжения России представитель страны-агрессора поедет в США. Российский представитель Кирилл Дмитриев в Вашингтоне должен встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Вероятно, речь пойдет об укреплении отношений между Россией и США, а также о завершении войны в Украине.
Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу,
– прокомментировал предстоящий визит Дмитрий Песков.
Однако личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока ожидается. Возможная поездка американского лидера в Саудовскую Аравию не связана с российским президентом.
В прошлом месяце главу российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева назначили специальным представителем России по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому именно он должен поехать на встречу в Вашингтоне, которая может состояться уже на этой неделе.
Ранее Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде. Но он до сих пор находился под санкциями западных стран, в том числе и Соединенных Штатов. Для дальнейшей работы Дмитриева за рубежом с него временно сняли ограничения.
Интересно, что именно Кирилл Дмитриев сотрудничал с Уиткоффом во время освобождения американского учителя Марка Фогеля от заключения в России.