В Кремле подтвердили возможный визит в Вашингтон российского представителя Дмитриева

Представитель российского диктатора Владимира Путина может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Такие намерения подтверждают в Кремле. На переговоры возможно поедет глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщили в росСМИ, передает 24 Канал. Визит российского чиновника в Вашингтон возможен, но подробностей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не рассказывает.

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Россия продолжает переговоры с американской стороной

Впервые после начала полномасштабного вторжения России представитель страны-агрессора поедет в США. Российский представитель Кирилл Дмитриев в Вашингтоне должен встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Вероятно, речь пойдет об укреплении отношений между Россией и США, а также о завершении войны в Украине.

Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу,

– прокомментировал предстоящий визит Дмитрий Песков.

Однако личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока ожидается. Возможная поездка американского лидера в Саудовскую Аравию не связана с российским президентом.

В прошлом месяце главу российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева назначили специальным представителем России по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому именно он должен поехать на встречу в Вашингтоне, которая может состояться уже на этой неделе.

Ранее Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде. Но он до сих пор находился под санкциями западных стран, в том числе и Соединенных Штатов. Для дальнейшей работы Дмитриева за рубежом с него временно сняли ограничения.

Интересно, что именно Кирилл Дмитриев сотрудничал с Уиткоффом во время освобождения американского учителя Марка Фогеля от заключения в России.