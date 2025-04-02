Про це повідомили в росЗМІ, передає 24 Канал. Візит російського посадовця до Вашингтона можливий, але подробиць прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков не розповідає.

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Росія продовжує перемовини з американською стороною

Уперше після початку повномасштабного вторгнення Росії представник країни-агресорки поїде до США. Російський представник Кирило Дмитрієв у Вашингтоні має зустрітися зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Імовірно, мова йтиме про зміцнення відносин між Росією та США, а також про завершення війни в Україні.

Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями. Чогось конкретного я вам повідомити не можу,

– прокоментував майбутній візит Дмітрій Пєсков.

Однак особистої зустрічі Владіміра Путіна та Дональда Трампа поки що очікується. Можлива поїздка американського лідера до Саудівської Аравії не пов'язана з російським президентом.

Минулого місяця очільника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва призначили спеціальним представником Росії з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва. Тож саме він має поїхати на зустріч у Вашингтоні, яка може відбутися вже цього тижня.

Раніше Кирило Дмитрієв увійшов до складу російської делегації для переговорів зі США в Ер-Ріяді. Але він досі перебував під санкціями західних країн, зокрема і Сполучених Штатів. Для подальшої роботи Дмитрієва за кордоном з нього тимчасово зняли обмеження.

Цікаво, що саме Кирило Дмитрієв співпрацював з Віткоффом під час звільнення американського вчителя Марка Фогеля від ув'язнення в Росії.