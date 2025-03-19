"Будет вести и направлять до конца": Келлог объяснил действия Трампа по войне в Украине

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заверил, что президент США будет вести войну России против Украины до ее завершения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х во вторник, 18 марта.

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Какие намерения Трампа относительно войны

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт обнародовала отчет о переговорах президента США Дональда Трампа с российским диктатором отметив, что политики говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине.

По ее словам, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились, что этот "конфликт" нужно завершить длительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Реагируя на соответствующую публикацию, Кит Келлог написал, что действующий президент США является тем человеком, который делает то, о чем говорит.

Президент США Дональд Трамп доказывает, что он – президент, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он будет вести и направлять эту войну, которая длится уже более трех лет, до ее завершения,

– говорится в сообщении.

Напомним, сам Трамп впервые прокомментировал звонок Путину в сети Truth Social. Американский президент назвал разговор "очень хорошим и продуктивным", лидеры договорились о немедленном прекращении огня по энергетике.