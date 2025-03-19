Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х у вівторок, 18 березня.

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Які наміри Трампа щодо війни

Речниця Білого дому Кароліна Левітт оприлюднила звіт про переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором зазначивши, що політики говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні.

За її словами, Дональд Трамп і Владімір Путін погодилися, що цей "конфлікт" потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією.

Реагуючи на відповідну публікацію, Кіт Келлог написав, що чинний президент США є тією людиною, яка робить те, про що говорить.

Президент США Дональд Трамп доводить, що він – президент, який говорить те, що думає, і робить те, що говорить. Він вестиме і спрямовуватиме цю війну, яка триває вже понад три роки, до її завершення,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, сам Трамп уперше прокоментував дзвінок Путіну в мережі Truth Social. Американський президент назвав розмову "дуже гарною й продуктивною", лідери домовилися про негайне припинення вогню по енергетиці.