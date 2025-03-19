Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х во вторник, 18 марта.

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Какие намерения Трампа относительно войны

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт обнародовала отчет о переговорах президента США Дональда Трампа с российским диктатором отметив, что политики говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине.

По ее словам, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились, что этот "конфликт" нужно завершить длительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Реагируя на соответствующую публикацию, Кит Келлог написал, что действующий президент США является тем человеком, который делает то, о чем говорит.

Президент США Дональд Трамп доказывает, что он – президент, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Он будет вести и направлять эту войну, которая длится уже более трех лет, до ее завершения,

– говорится в сообщении.

Напомним, сам Трамп впервые прокомментировал звонок Путину в сети Truth Social. Американский президент назвал разговор "очень хорошим и продуктивным", лидеры договорились о немедленном прекращении огня по энергетике.