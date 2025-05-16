Посмотрим, что будет с Россией и Украиной, – Трамп заявил, что летит домой

Дональд Трамп собирается вернуться в США из ближневосточного турне. Он уезжает, так и не приехав на переговоры Украины и России в Турцию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

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Трамп планирует ехать в США

Президент Соединенных Штатов, выступая в Абу-Даби, заявил о своем возвращении в США.

Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой,

– сказал Трамп.

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Он также сделал заявление о встрече с Путиным и заявил, что встретится с ним "как только мы сможем это организовать".

Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать,

– сказал Трамп.

К слову, Украина провела первую встречу в Стамбуле. Так, примерно в 10:20 завершилась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака, главы МИД Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом.