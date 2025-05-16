Про це пише 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47.

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Трамп планує їхати в США

Президент Сполучених Штатів, виступаючи в Абу-Дабі, заявив про своє повернення до США.

Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому,

– сказав Трамп.

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Він також зробив заяву щодо зустрічі з Путіним і заявив, що зустрінеться з ним "як тільки ми зможемо це організувати".

Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати,

– сказав Трамп.

До слова, Україна провела першу зустріч у Стамбулі. Так, приблизно о 10:20 завершилася зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака, очільника МЗС Сибіги й міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Келлогом.