Про це пише 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47.
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Трамп планує їхати в США
Президент Сполучених Штатів, виступаючи в Абу-Дабі, заявив про своє повернення до США.
Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому,
– сказав Трамп.
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Він також зробив заяву щодо зустрічі з Путіним і заявив, що зустрінеться з ним "як тільки ми зможемо це організувати".
Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати,
– сказав Трамп.
До слова, Україна провела першу зустріч у Стамбулі. Так, приблизно о 10:20 завершилася зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака, очільника МЗС Сибіги й міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Келлогом.