В Иране резко проехались по Трампу и назвали его "никчемным разжигателем войны"
- Иран резко осудил Дональда Трампа, назвав его "никчемным разжигателем войны" и опровергнув его заявления о якобы запросах на переговоры со стороны Ирана.
- Иранская миссия при ООН заявила, что Иран не будет вести переговоры с "бывшим подстрекателем войны" и ответит на любую угрозу контругрозой.
Дональд Трамп заявлял, что иранские представители якобы вышли на него с предложением переговоров. В Иране опровергли эти слова президента США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение иранской миссии при ООН в соцсети X.
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Что сказали в Иране о Дональде Трампе
В иранской миссии при ООН заявили, что ни один иранский чиновник никогда не просил "униженно стоять у ворот Белого дома".
Единственное, что может быть мерзким за его ложь, – это его трусливая угроза "уничтожить" верховного лидера Ирана,
– говорится в заметке.
Там также сказали, что Иран не ведет переговоры под принуждением, не согласится на мир под принуждением и, конечно же, не будет говорить с "бывшим подстрекателем войны, который цепляется за свою актуальность".
"Иран ответит на любую угрозу контругрозой, а на любые действия – взаимными мерами", – резюмировали иранские представители в ООН.
К слову, ранее Дональд Трамп контроверсионно заявлял, что иранцы хотели приехать поговорить в Белый дом, но уже слишком поздно. Однако тут же заявил, что для переговоров еще не поздно.