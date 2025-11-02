Американцы и самолеты с ядеркой: в Бельгии объяснили, за чем охотятся неизвестные дроны
- Неизвестные дроны шпионят за военными базами Бельгии.
- Министр обороны страны Тео Франкен объяснил, за чем именно охотятся беспилотники.
Неизвестные дроны уже несколько раз замечали над военными базами Бельгии. Стало известно, за чем шпионят подозрительные беспилотники.
Вражеские дроны пытаются выяснить, где находятся F-16 и хранятся боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире телеканала RTBF, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что делают неизвестные дроны над военными базами в Бельгии?
По словам Франкена, беспилотники прилетают чтобы получить и другую важную стратегическую информацию.
Так, уже началось расследование появления дронов над авиабазой Кляйне-Брогель 1 ноября 2025 года.
Эта база имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Там присутствуют американские военные, расположены истребители F-16 с возможностью нести ядерное оружие, а также в будущем будут базироваться F-35.
Франкен воздержался от прямых обвинений Москвы в причастности к последним инцидентам в Бельгии, но намекнул, что подозреваемых не так много.
Россияне ли это? Я не могу этого утверждать, но мотивы понятны, как и способы действий,
– сказал министр.
Он добавил, что на следующей неделе представит план на 50 миллионов евро по развертыванию национальной системы противодействия дронам.
Напомним, что ранее в Бельгии неизвестные БПЛА замечали над базой Марш-ан-Фаменн, где расположена главная казарма Сухопутных войск, а также над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией. Тогда зафиксировали около 15 дронов.
Что известно о появлении дронов в странах Европы?
- 10 сентября произошел беспрецедентный инцидент. Во время массированной атаки на Украину российские дроны залетели в Польшу. Несколько десятков беспилотников направлялись на страну НАТО.
- После того события в небе над многими странами Альянса начали появляться неизвестные беспилотники. Чаще всего – возле аэропортов или военных объектов.
- Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты используют танкеры для запуска дронов по европейским странам. Он призвал закрыть для россиян Балтийское и другие моря.