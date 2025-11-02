Американцы и самолеты с ядеркой: в Бельгии объяснили, за чем охотятся неизвестные дроны

Неизвестные дроны уже несколько раз замечали над военными базами Бельгии. Стало известно, за чем шпионят подозрительные беспилотники.

Вражеские дроны пытаются выяснить, где находятся F-16 и хранятся боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире телеканала RTBF, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что делают неизвестные дроны над военными базами в Бельгии?

По словам Франкена, беспилотники прилетают чтобы получить и другую важную стратегическую информацию.

Так, уже началось расследование появления дронов над авиабазой уже началось расследование появления дронов над авиабазой Кляйне-Брогель 1 ноября 2025 года.

Эта база имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Там присутствуют американские военные, расположены истребители F-16 с возможностью нести ядерное оружие, а также в будущем будут базироваться F-35.

Франкен воздержался от прямых обвинений Москвы в причастности к последним инцидентам в Бельгии, но намекнул, что подозреваемых не так много.

Россияне ли это? Я не могу этого утверждать, но мотивы понятны, как и способы действий,

– сказал министр.

Он добавил, что на следующей неделе представит план на 50 миллионов евро по развертыванию национальной системы противодействия дронам.

Напомним, что ранее в Бельгии неизвестные БПЛА замечали над базой Марш-ан-Фаменн, где расположена главная казарма Сухопутных войск, а также над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией. Тогда зафиксировали около 15 дронов.

Что известно о появлении дронов в странах Европы?