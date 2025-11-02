Американці і літаки з ядеркою: у Бельгії пояснили, за чим полюють невідомі дрони
- Невідомі дрони шпигують за військовими базами Бельгії.
- Міністр оборони країни Тео Франкен пояснив, за чим саме полюють безпілотники.
Невідомі дрони вже кілька разів помічали над військовими базами Бельгії. Стало відомо, за чим шпигують підозрілі безпілотники.
Ворожі дрони намагаються з'ясувати, де перебувають F-16 та зберігаються боєприпаси. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в ефірі телеканалу RTBF, передає 24 Канал із посиланням на Politico.
Дивіться також Політолог оцінив шанси Орбана створити антиукраїнський альянс в Європі
Що роблять невідомі дрони над військовими базами у Бельгії?
За словами Франкена, безпілотники прилітають аби здобути й іншу важливу стратегічну інформацію.
Так, вже почалося розслідування появи дронів над авіабазою Кляйне-Брогель 1 листопада 2025 року.
Ця база має ключове значення для оборони Бельгії. Там присутні американські військові, розташовані винищувачі F-16 із можливістю нести ядерну зброю, а також у майбутньому базуватимуться F-35.
Франкен утримався від прямих звинувачень Москви у причетності до останніх інцидентів у Бельгії, але натякнув, що підозрюваних не так багато.
Чи це росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви зрозумілі, як і способи дій,
– сказав міністр.
Він додав, що наступного тижня представить план на 50 мільйонів євро щодо розгортання національної системи протидії дронам.
Нагадаємо, що раніше у Бельгії невідомі БпЛА помічали над базою Марш-ан-Фаменн, де розташована головна казарма Сухопутних військ, а також над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною. Тоді зафіксували близько 15 дронів.
Що відомо про появу дронів у країнах Європи?
- 10 вересня стався безпрецедентний інцидент. Під час масованої атаки на Україну російські дрони залетіли до Польщі. Кілька десятків безпілотників прямували на країну НАТО.
- Після тої події у небі над багатьма країнами Альянсу почали з'являтися невідомі безпілотники. Найчастіше – біля аеропортів або військових об'єктів.
- Володимир Зеленський розповів, що окупанти використовують танкери для запуску дронів по європейських країнах. Він закликав закрити для росіян Балтійське та інші моря.