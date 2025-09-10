В ночь на 10 сентября произошел беспрецедентный случай с начала полномасштабного вторжения. Впервые Россия целенаправленно атаковала Польшу рядом ударных дронов, которые Варшава при поддержке союзников была вынуждена сбивать.

Оказывается, что в момент, когда над территорией Польши сбивали вражеские беспилотники, по дороге в страну находился спецпредставитель Трампа Кит Келлог, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также США могут восстановить продуктивные отношения с Россией после достижения перемирия, – Вэнс

Что известно об атаке дронов на Польшу?

Ожидается, что генерал в ближайшие дни продолжит поездку в Украину.

Операция ночью стала первым случаем с начала войны в Украине, когда НАТО было вынуждено открыть огонь по российским дронам.

В то же время Альянс не увидел в российской атаке на Польшу достаточных оснований для применения 5 статьи.

Известно, что почти с два десятка дронов пересекли воздушное пространство Польши. В стране нашли остатки одной ракеты неизвестного происхождения и 15 беспилотников. Большинство обломков обнаружено в Люблинском воеводстве.

По имеющейся информации, Польша сбила 4 из 19 российских дронов. Для этого там привлекали самолеты F-16, F-35 и другие ресурсы.

Как на российский удар по Польше реагировали в мире?