Оказывается, что в момент, когда над территорией Польши сбивали вражеские беспилотники, по дороге в страну находился спецпредставитель Трампа Кит Келлог, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что известно об атаке дронов на Польшу?
Ожидается, что генерал в ближайшие дни продолжит поездку в Украину.
Операция ночью стала первым случаем с начала войны в Украине, когда НАТО было вынуждено открыть огонь по российским дронам.
В то же время Альянс не увидел в российской атаке на Польшу достаточных оснований для применения 5 статьи.
Известно, что почти с два десятка дронов пересекли воздушное пространство Польши. В стране нашли остатки одной ракеты неизвестного происхождения и 15 беспилотников. Большинство обломков обнаружено в Люблинском воеводстве.
По имеющейся информации, Польша сбила 4 из 19 российских дронов. Для этого там привлекали самолеты F-16, F-35 и другие ресурсы.
Как на российский удар по Польше реагировали в мире?
- Одним из первых на нарушение Россией воздушного пространства страны НАТО отреагировал конгрессмен от республиканцев Джо Уилсон. Он назвал действия Москвы "актом войны" и призвал к санкциям против России и вооружению Украины.
- Генсек НАТО осудил нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами во время атаки на Украину. Марк Рютте призвал Путина прекратить войну в Украине и нарушение воздушного пространства союзников.
- Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что инцидент с дронами в Польше якобы доказал правильность его политики в контексте войны России с Украиной. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возразил. Он отметил, что Будапешт должен прекратить занимать нейтральную позицию и поддержать жесткие санкции против российского агрессора.
- Дональд Трамп довольно невнятно прокомментировал атаку России на Польшу в соцсети. "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами?", – написал он в сети.
- В самой России цинично заявили, что не планировали атаку на Польшу, и мол, еще надо доказать, что именно российские дроны нарушили воздушное пространство страны НАТО.