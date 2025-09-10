Виявляється, що у момент, коли над територією Польщі збивали ворожі безпілотники, у дорозі до країни перебував спецпредставник Трампа Кіт Келлог, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?

Очікується, що генерал найближчими днями продовжить поїздку в Україну.

Операція вночі стала першим випадком від початку війни в Україні, коли НАТО було змушене відкрити вогонь по російських дронах.

Водночас Альянс не побачив в російській атаці на Польщі достатніх підстав для застосування 5 статті.

Відомо, що майже з два десятки дронів перетнули повітряний простір Польщі. У країні знайшли залишки однієї ракети невідомого походження та 15 безпілотників. Більшість уламків виявлено в Люблінському воєводстві.

За наявною інформацією, Польща збила 4 з 19 російських дронів. Для цього там залучали літаки F-16, F-35 та інші ресурси.

Як на російський удар по Польщі реагували у світі?