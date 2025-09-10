Келлог їхав до Польщі саме тоді, коли там збивали російські дрони, – CNN
- У ніч проти 10 вересня Росія атакувала Польщу ударними дронами.
- У момент атаки спецпредставник Трампа Кіт Келлог перебував у дорозі до Польщі.
У ніч проти 10 вересня стався безпрецедентний випадок з початку повномасштабного вторгнення. Вперше Росія цілеспрямована атакувала Польщу низкою ударних дронів, які Варшава за підтримки союзників була змушена збивати.
Виявляється, що у момент, коли над територією Польщі збивали ворожі безпілотники, у дорозі до країни перебував спецпредставник Трампа Кіт Келлог, передає 24 Канал із посиланням на CNN.
Дивіться також США можуть відновити продуктивні відносини з Росією після досягнення перемир'я, – Венс
Що відомо про атаку дронів на Польщу?
Очікується, що генерал найближчими днями продовжить поїздку в Україну.
Операція вночі стала першим випадком від початку війни в Україні, коли НАТО було змушене відкрити вогонь по російських дронах.
Водночас Альянс не побачив в російській атаці на Польщі достатніх підстав для застосування 5 статті.
Відомо, що майже з два десятки дронів перетнули повітряний простір Польщі. У країні знайшли залишки однієї ракети невідомого походження та 15 безпілотників. Більшість уламків виявлено в Люблінському воєводстві.
За наявною інформацією, Польща збила 4 з 19 російських дронів. Для цього там залучали літаки F-16, F-35 та інші ресурси.
Як на російський удар по Польщі реагували у світі?
- Одним із перших на порушення Росією повітряного простору країни НАТО відреагував конгресмен від республіканців Джо Вілсон. Він назвав дії Москви "актом війни" та закликав до санкцій проти Росії й озброєння України.
- Генсек НАТО засудив порушення повітряного простору Польщі російськими дронами під час атаки на Україну. Марк Рютте закликав Путіна припинити війну в Україні та порушення повітряного простору союзників.
- Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що інцидент із дронами у Польщі нібито довів правильність його політики в контексті війни Росії з Україною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив. Він наголосив, що Будапешт повинен припинити займати нейтральну позицію і підтримати жорсткі санкції проти російського агресора.
- Дональд Трамп доволі невиразно прокоментував атаку Росії на Польщу у соцмережі. "Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами?", – написав він у мережі.
- У самій Росії цинічно заявили, що не планували атаку на Польщу, і мовляв, ще треба довести, що саме російські дрони порушили повітряний простір країни НАТО.