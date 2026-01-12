Двойники Путина: экс-глава британской разведки раскрыл механизм "клонирования" диктатора

По оценкам западных спецслужб и аналитиков, Владимир Путин уже длительное время активно использует двойников во время публичных выступлений. Это уже стало традицией, особенно на фоне угрозы во время войны России против Украины.

О том, как различать двойников российского диктатора рассказывает The Sun со ссылкой на слова бывшего главы секретной разведывательной службы Великобритании Ричарда Дирлава, детали передает 24 Канал.

Что известно о двойниках Путина?

Как пояснил разведчик, решение, кого именно из дублеров выпускать к людям, принимается в зависимости от текущего уровня угрозы. Усиление таких мер связывают непосредственно с успехами украинских спецслужб в проведении операций на территории России, что существенно повысило беспокойство в окружении диктатора относительно возможных покушений.

При этом, по словам Дирлава, двойников не применяют во время личных дипломатических встреч и переговоров в закрытом формате, ведь поддерживать обман на близком расстоянии слишком сложно. Зато на открытых мероприятиях – прогулках, инспекциях заводов, показательных поездках, парадах – где невозможно полностью контролировать пространство, использование двойников считается оправданным.

Тему активно обсуждают после отчета японской TBS (2023), где с помощью ИИ-анализа лица и движений установили, что на параде 9 мая 2023 года был настоящий Путин, а во время инспекции Крымского моста в 2022-м вероятность появления двойника оценили как высокую (уровень сходства составляет 50 – 55%).

Интересно! Президент страны-агрессора имеет три похожих кабинета в разных местах России, чтобы скрыть свое местонахождение.

Отдельно внимание к использованию Россией двойников привлек случай на "Прямой линии", когда российское ТВ показало интервью с человеком, которого назвали британским журналистом Стивом Розенбергом, хотя настоящий Розенберг находился на западе в то же время. Впоследствии он лично опроверг видео российских СМИ якобы "со своим участием".

Заметим, что действующий глава Офиса Президента Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью для 24 Канала обратил внимание на случаи, когда официальные мероприятия с участием Путина происходили якобы одновременно в Москве и на Дальнем Востоке с разницей в полчаса. Он назвал это физически невозможным и объяснил именно наличием двойников.

