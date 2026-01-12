Двійники Путіна: ексочільник британської розвідки розкрив механізм "клонування" диктатора

За оцінками західних спецслужб та аналітиків, Володимир Путін уже тривалий час активно використовує двійників під час публічних виступів. Це вже стало традицією, особливо на тлі загрозу під час війни Росії проти України.

Про те, як розрізняти двійників російського диктатора розповідає The Sun з посиланням на слова колишнього очільника секретної розвідувальної служби Великої Британії Річарда Дірлава, деталі передає 24 Канал.

Цікаво Я б викрав Путіна, – міністр оборони Британії Гілі

Що відомо про двійників Путіна?

Як пояснив розвідник, рішення, кого саме з дублерів випускати до людей, приймається залежно від поточного рівня загрози. Посилення таких заходів пов'язують безпосередньо з успіхами українських спецслужб у проведенні операцій на території Росії, що суттєво підвищило занепокоєння в оточенні диктатора щодо можливих замахів.

При цьому, за словами Дірлава, двійників не застосовують під час особистих дипломатичних зустрічей і переговорів у закритому форматі, адже підтримувати обман на близькій відстані занадто складно. Натомість на відкритих заходах – прогулянках, інспекціях заводів, показових поїздках, парадах – де неможливо повністю контролювати простір, використання двійників вважається виправданим.

Тему активно обговорюють після звіту японської TBS (2023), де за допомогою ШІ-аналізу обличчя та рухів встановили, що на параді 9 травня 2023 року був справжній Путін, а під час інспекції Кримського мосту у 2022-му ймовірність появи двійника оцінили як високу (рівень схожості становить 50 – 55%).

Цікаво! Президент країни-агресорки має три схожі кабінети в різних місцях Росії, щоб приховати своє місцеперебування.

Окремо увагу до використання Росією двійників привернув випадок на "Прямій лінії", коли російське ТБ показало інтерв'ю з людиною, яку назвали британським журналістом Стівом Розенбергом, хоча справжній Розенберг перебував на заході в той самий час. Згодом він особисто спростував відео російських ЗМІ нібито "зі своєю участю".

Зауважимо, що чинний очільник Офісу Президента Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу звернув увагу на випадки, коли офіційні заходи за участю Путіна відбувалися нібито одночасно в Москві та на Далекому Сході з різницею в пів години. Він назвав це фізично неможливим і пояснив саме наявністю двійників.

Більше про "несправжнього" Путіна