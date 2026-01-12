Про те, як розрізняти двійників російського диктатора розповідає The Sun з посиланням на слова колишнього очільника секретної розвідувальної служби Великої Британії Річарда Дірлава, деталі передає 24 Канал.

Цікаво Я б викрав Путіна, – міністр оборони Британії Гілі

Що відомо про двійників Путіна?

Як пояснив розвідник, рішення, кого саме з дублерів випускати до людей, приймається залежно від поточного рівня загрози. Посилення таких заходів пов'язують безпосередньо з успіхами українських спецслужб у проведенні операцій на території Росії, що суттєво підвищило занепокоєння в оточенні диктатора щодо можливих замахів.

При цьому, за словами Дірлава, двійників не застосовують під час особистих дипломатичних зустрічей і переговорів у закритому форматі, адже підтримувати обман на близькій відстані занадто складно. Натомість на відкритих заходах – прогулянках, інспекціях заводів, показових поїздках, парадах – де неможливо повністю контролювати простір, використання двійників вважається виправданим.

Тему активно обговорюють після звіту японської TBS (2023), де за допомогою ШІ-аналізу обличчя та рухів встановили, що на параді 9 травня 2023 року був справжній Путін, а під час інспекції Кримського мосту у 2022-му ймовірність появи двійника оцінили як високу (рівень схожості становить 50 – 55%).

Цікаво! Президент країни-агресорки має три схожі кабінети в різних місцях Росії, щоб приховати своє місцеперебування.

Окремо увагу до використання Росією двійників привернув випадок на "Прямій лінії", коли російське ТБ показало інтерв'ю з людиною, яку назвали британським журналістом Стівом Розенбергом, хоча справжній Розенберг перебував на заході в той самий час. Згодом він особисто спростував відео російських ЗМІ нібито "зі своєю участю".

Зауважимо, що чинний очільник Офісу Президента Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу звернув увагу на випадки, коли офіційні заходи за участю Путіна відбувалися нібито одночасно в Москві та на Далекому Сході з різницею в пів години. Він назвав це фізично неможливим і пояснив саме наявністю двійників.

