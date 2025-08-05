Еще три страны дадут 500 миллионов долларов на оружие для Украины: в пакете – Patriot и ПВО
Швеция, Норвегия и Дания выделят Украине 500 миллионов долларов на закупку американского оружия, в том числе ракет Patriot и систем ПВО, в рамках инициативы НАТО.
Финансирование распределено следующим образом: Швеция – 275 миллионов долларов, Норвегия – 146 миллионов долларов, Дания – 90 миллионов долларов с возможностью увеличения при необходимости.
Швеция, Норвегия и Дания выделят Украине около 500 миллионов долларов на закупку американского оружия, в частности ракет Patriot и систем ПВО. Деньги пойдут в рамках новой инициативы НАТО, которая поможет ВСУ быстро получить критически важное вооружение для сдерживания российской агрессии.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 миллионов долларов на поставку американского оружия для Украины в рамках инициативы под руководством НАТО.
Читайте также Скандальная конгрессвумен призвала Трампа остановить военную помощь Украине
Украина получит новую партию вооружения
Средства направят на ракеты Patriot, системы ПВО и противотанковое вооружение, чтобы Украина могла продолжать защиту от российской агрессии.
Это решение озвучили министры обороны трех стран. Доля Швеции составляет 275 миллионов долларов – в ее пакете предусмотрены Patriot и другие средства противовоздушной обороны. Норвегия выделит около 146 миллионов долларов, Дания – 90 миллионов. Страны подчеркнули, что финансирование уже доступно, и в случае необходимости – готовы его расширить.
Скорость абсолютно критическая. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее получила необходимую технику,
– заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
НАТО будет координировать новую инициативу со списком приоритетных потребностей Украины (PURL), которая финансируется европейскими странами и Канадой. Общая сумма первого пакета – примерно 500 миллионов долларов.
Такое американское оружие Европа не может поставлять в достаточном количестве, поэтому ее продолжение – критически важно,
– добавила вице-премьер Швеции Эбба Буш.
Днем ранее к этой инициативе первыми присоединились Нидерланды, объявив о взносе в 500 миллионов евро.