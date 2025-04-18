Если одна из сторон будет препятствовать миру, мы откажемся от участия в переговорах, – Трамп

В пятницу, 18 апреля, Дональд Трамп прокомментировал будущее мирное соглашение в войне России против Украины. США могут выйти из переговоров, если одна из сторон "усложнит процесс".

Американская администрация стремится как можно скорее "с этим разобраться". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Трамп против затягивания мирного процесса

Трамп высказался относительно предыдущего заявления своего государственного секретаря Марко Рубио. США якобы ожидают прогресса по достижению мира в Украине в течение нескольких дней.

Если по какой-то причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет,

– отметил американский президент.

Однако он не конкретизировал, будут ли США оказывать Украине военную помощь, если переговоры сорвутся.

В то же время Трамп до сих пор надеется на положительный результат, заявив о хороших шансах для сделки. По его словам, дискуссии между Украиной и Россией приближаются к завершению.