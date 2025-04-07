В Eutelsat оценили, смогут ли стать альтернативой Starlink в Украине

Альтернативного варианта для Украины, который смог бы заменить для нее Starlkink, на сегодня не существует. Впрочем, Eutelsat была бы способна закрыть "критически важные кейсы".

Всю мощность связи там бы взять на себя не смогли. Об этом в интервью Politico заявила главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке, передает 24 Канал.

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Может ли Eutelsat заменить Starlink

Главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке считает, что работа со Starlink, является "зависимостью", которую можно решить в Белом доме, или же в частной резиденции американского президента.

По ее мнению, хоть для Украины было бы хорошо иметь несколько альтернатив в вопросе спутниковой связи, сегодня никто не готов принять вызов главы SpaceX, миллиардера Илона Маска.

Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными. Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов использования,

– заявила она.

Напомним, недавно французский оператор Eutelsat заявил, что ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении своих услуг в Украине, потому что Киев ищет альтернативные Starlink средства.