Свои тезисы глава российского МИД изложил в статье для газеты "Ведомости".

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Что Лавров заявил о подготовке Европы к войне?

Сергей Лавров назвал "полным безумием" слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к возможной войне. В то же время сам российский министр заявил, что Европа якобы открыто планирует вооруженный конфликт с Россией в перспективе 3–5 лет.

По словам Лаврова, Россия якобы не собирается ни на кого нападать, но готова ответить на прямую агрессию. А официальное присутствие регулярных сил НАТО в Украине значительно повысит риск прямого столкновения Альянса с Россией.

Глава российского МИД вновь продвигал пропагандистский тезис о том, что после обретения Украиной независимости Запад якобы начал рассматривать ее как антироссийский плацдарм.

Отдельно Лавров заявил, что безопасность России на западных границах должна быть "надежно обеспечена", а угрозу со стороны украинских властей и их партнеров якобы необходимо устранить.

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Он также обвинил страны Балтии в подражании политике Владимира Зеленского в отношении русского языка. Государства Евросоюза и НАТО якобы вполне устраивает запрет русского языка в Украине.

Москва хочет выяснить, с какими позициями европейские страны намерены присоединиться к переговорам и осознали ли они вред собственной политики в отношении Украины. Диалог с Европой должен быть направлен на устранение причин войны.

По словам Лаврова, Евросоюз якобы стремится отстранить Россию от процесса формирования будущей архитектуры безопасности. В то же время Москва, как утверждает министр, готова принять представителей ЕС для консультаций.

Лавров также посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас и министру иностранных дел Германии Йоханне Вадефуль "заняться своими делами", а не настаивать на переговорах.

Он добавил, что продолжение европейскими странами курса, который Москва называет подрывом переговорного процесса по Украине, якобы будет свидетельствовать об их намерении повышать ставки в войне.

Напомним, ранее глава МИД страны-агрессора вновь говорил о якобы "искусственно созданной Украине". Он утверждал, что большая часть украинской территории была российской.