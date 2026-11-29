Свої тези глава російського МЗС виклав у статті для газети "Ведомости".

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Що Лавров заявив про підготовку Європи до війни?

Сергій Лавров назвав "повним безумством" слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про необхідність готуватися до можливої війни. Водночас сам російський міністр заявив, що Європа нібито відкрито планує збройний конфлікт із Росією на горизонті 3 – 5 років.

За словами Лаврова, Росія начебто не збирається ні на кого нападати, але готова відповісти на пряму агресію. А офіційна присутність регулярних сил НАТО в Україні значно підвищить ризик прямого зіткнення Альянсу з Росією.

Глава російського МЗС знову просував пропагандистську тезу про те, що після здобуття Україною незалежності Захід нібито почав розглядати її як антиросійський плацдарм.

Окремо Лавров заявив, що безпека Росії на західних кордонах має бути "надійно забезпечена", а загрозу з боку української влади та її партнерів нібито потрібно усунути.

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Він також звинуватив країни Балтії у наслідуванні політики Володимира Зеленського щодо російської мови. Держави Євросоюзу та НАТО нібито цілком влаштовує заборона російської мови в Україні.

Москва хоче з'ясувати, з якими позиціями європейські країни прагнуть долучитися до переговорів і чи усвідомили вони шкоду власної політики щодо України. Діалог із Європою має бути спрямований на усунення причин війни.

За словами Лаврова, Євросоюз нібито прагне усунути Росію від процесу формування майбутньої архітектури безпеки. Водночас Москва, як стверджує міністр, готова прийняти представників ЄС для консультацій.

Лавров також порадив очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас і міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю "зайнятися своїми справами", а не наполягати на переговорах.

Він додав, що продовження європейськими країнами курсу, який Москва називає підривом переговорного процесу щодо України, нібито свідчитиме про їхній намір підвищувати ставки у війні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС країни-агресорки знову розповідав про нібито штучно створену Україну. Він стверджував, що велика частина української території була російською.