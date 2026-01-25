Наконец-то поняла, что США больше не надежный союзник, – CNN о "новой реальности" Европы

На днях Трамп заявлял о намерениях ввести пошлины, чтобы захватить Гренландию. Из-за этой дерзости Запад понял, что наступила новая реальность и нормы старого миропорядка были отброшены.

Вместо этого пришел более жестокий и беззаконный порядок. Об этом пишет CNN.

Сможет ли Европа существовать без США?

В CNN отметили, что в новом мировом порядке побеждают самые громкие и сильные. И незыблемое трансатлантическое доверие – исчезло.

Это новая реальность, которая была создана. Реальность, которая очень часто бывает нестабильной,

– заявил один высокопоставленный дипломат ЕС.

Издание отмечает, что наконец Европа поняла, что США больше не друг и надежный союзник, как это было прежде. Поэтому перед ней встал непростой выбор – подчиниться или нет.

"Обсуждение с дипломатами ЕС показали, что европейцы наконец сплотились вокруг необходимости независимости от прихотей Белого дома, особенно в вопросах обороны. А для некоторых это также означает отказ от лести и попыток "шептаться с Трампом", которые определяли подход Европы к США в 2025 году", – пишет CNN.

К слову, сам Трамп назвал Европу "проблемным континентом" из-за роста госрасходов, массовую миграцию и сокращение прямых иностранных инвестиций.

Еще в 2025 году европейские страны начали сближаться по скоординированному финансированию обороны, обращая особое внимание на закупку именно европейских товаров, что важно для промышленного прогресса Европы.

Также звучала идея создания официальной армии ЕС или Совета Безопасности. Но пока мало кто готов к подобному.

Военная и экономическая мощь США до сих пор играет значительную роль в Европе. Континент, к примеру, еще не готов самостоятельно противостоять конфликту с Россией.

Поэтому некоторые из политиков боится, чтобы вдруг не превратить Трампа во врага.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на эмоциональной стороне дилемм, представленных Белым домом, нам следует сосредоточиться на военной, технической стороне, выявить общие прагматические проблемы и решить их,

– подчеркивала экс-министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Она отмечала, что Европе понадобится 5 – 10 лет, чтобы сравниться с военной мощью США на континенте.

Поэтому "ключевым словом должно быть сотрудничество, а не конфронтация", как также отмечал президент Литвы Гитанас Науседа. Он до сих пор считает США "ближайшим другом".

Оборона Европы: последние новости