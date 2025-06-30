Будут защищать НАТО и хаб помощи Украине: Норвегия передаст истребители в Польшу
- Норвегия планирует развернуть истребители F-35 в Польше осенью для защиты воздушного пространства НАТО и логистического хаба помощи Украине.
- Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик подчеркнул важность поддержки обороны НАТО и обеспечения доставки помощи Украине.
Норвегия осенью планирует развернуть в Польше истребители, чтобы способствовать обороне НАТО. Самолеты будут защищать воздушное пространство страны и логистический хаб помощи Украине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.
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Американские самолеты развернут в Жешуве
Норвегия в конце апреля получила от США 52 истребителя F-35. В рамках миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве самолеты передадут в Польшу. Об этой помощи рассказал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик. Сейчас аэропорт в городе обороняют норвежские системы ПВО NASAMS.
Таким образом Норвегия будет усиливать противовоздушную и противоракетную оборону Североатлантического альянса.
Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу,
– сказал министр обороны.
Сообщается, что операция по передаче Польше самолетов F-35 была тщательно оценена, чтобы обеспечить поддержку национальной готовности и безопасности.
Напомним, с августа Кароль Навроцкий официально станет президентом Польши. Новоизбранный лидер известен своими антиукраинскими взглядами. У многих сложилось впечатление, что при президентстве Навроцкого помощь Украине от Польши может уменьшиться. Но по мнению действующего президента Анджея Дуды, Кароль Навроцкий может изменить свое отношение к Украине после вступления в должность.