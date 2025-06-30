Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

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Американські літаки розгорнуть у Жешуві

Норвегія наприкінці квітня отримала від США 52 винищувачі F-35. У межах місії із захисту польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні у Жешуві літаки передадуть до Польщі. Про цю допомогу розповів міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік. Зараз аеропорт в місті обороняють норвезькі системи ППО NASAMS.

Таким чином Норвегія буде посилювати протиповітряну та протиракетну оборону Північноатлантичного альянсу.

Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні дійшла до місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати боротьбу за свободу,

– сказав міністр оборони.

Повідомляється, що операцію з передачі Польщі літаків F-35 було ретельно оцінено, щоб забезпечити підтримку національної готовності та безпеки.

Нагадаємо, із серпня Кароль Навроцький офіційно стане президентом Польщі. Новообраний лідер відомий своїми антиукраїнськими поглядами. У багатьох склалося враження, що за президентства Навроцього допомога Україні від Польщі може зменшитися. Але на думку чинного президента Анджея Дуди, Кароль Навроцький може змінити своє ставлення до України після вступу на посаду.