Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

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Американские самолеты развернут в Жешуве

Норвегия в конце апреля получила от США 52 истребителя F-35. В рамках миссии по защите польского воздушного пространства и ключевого логистического центра для оказания помощи Украине в Жешуве самолеты передадут в Польшу. Об этой помощи рассказал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик. Сейчас аэропорт в городе обороняют норвежские системы ПВО NASAMS.

Таким образом Норвегия будет усиливать противовоздушную и противоракетную оборону Североатлантического альянса.

Это чрезвычайно важный вклад. Мы помогаем обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до места назначения, и чтобы Украина могла продолжать борьбу за свободу,

– сказал министр обороны.

Сообщается, что операция по передаче Польше самолетов F-35 была тщательно оценена, чтобы обеспечить поддержку национальной готовности и безопасности.

Напомним, с августа Кароль Навроцкий официально станет президентом Польши. Новоизбранный лидер известен своими антиукраинскими взглядами. У многих сложилось впечатление, что при президентстве Навроцкого помощь Украине от Польши может уменьшиться. Но по мнению действующего президента Анджея Дуды, Кароль Навроцкий может изменить свое отношение к Украине после вступления в должность.