"Наслаждайтесь последним Рождеством": Трамп пригрозил демократам из-за файлов Эпштейна
- Минюст опубликовал новые файлы Джеффри Эпштейна, которые намекают на участие Дональда Трампа в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
- Трамп отрицает свою причастность и пригрозил демократам "последним Рождеством".
Минюст опубликовал новые файлы Джеффри Эпштейна. Они содержат намеки на то, что Дональд Трамп участвовал в сексуальной эксплутации несовершеннолетних.
Впрочем, президент США причастность к грязным делам своего бывшего друга не признает. В очередном сообщении в соцсети Truth Social политик пригрозил членам и сторонникам Демократической партии, передает 24 Канал.
Как Трамп отреагировал на публикацию новых файлов Эпштейна?
Дональд Трамп выразил уверенность, что после того, как обнародуют имена фигурантов дела Джеффри Эпштейна, представителям Демократической партии "придется многое объяснять".
По словам президента, расследование, в конце концов, покажет, что люди, которые финансировали Эпштейна и посещали его остров, являются демократами.
Справка: Частный остров Эпштейна в Карибском море Литтл-Сент-Джеймс называли "островом педофилов" из-за многочисленных показаний жертв. По показаниям потерпевших, там происходила сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, которых привозили для состоятельных и влиятельных гостей.
В то же время он заявил, что прекратил любые контакты с Джеффри Эпштейном "задолго до того, как это стало модно".
Также Трамп возразил, что знал о преступлениях финансиста, назвав такие обвинения неправдой.
По его словам, эта ситуация напоминает обвинения в якобы его сговоре с Россией во время выборов 2016 года.
Политик добавил, что те же люди снова распространяют ложь о нем, из-за чего могут серьезно пострадать многие их, по большей части невинные, друзья.
Но, к сожалению, таковы реалии коррумпированной демократической политики. Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством,
– написал Трамп.
Что известно о файлах Эпштейна и при чем здесь Трамп?
Джеффри Эпштейн – американский финансист, которого обвинили в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он уже имел приговор за вовлечение несовершеннолетней в проституцию, а в 2019-м его снова арестовали по федеральным обвинениям. В том же году Эпштейн умер в тюрьме – официально это признали самоубийством.
Его связь с Дональдом Трампом заключалась в том, что в 1990-х годах они были знакомы и появлялись на одних и тех же светских мероприятиях.
В то же время Трамп заявлял, что разорвал любые контакты с Эпштейном задолго до его арестов и отрицает, что знал о его преступлениях.
18 ноября Палата представителей Конгресса подавляющим большинством голосов проголосовала за обнародование материалов по делу Джеффри Эпштейна и направила законопроект в Сенат. 20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон.
12 декабря демократы опубликовали новую партию изображений из коллекции Эпштейна. На некоторых из них Трамп позирует вместе с возможными жертвами.
20 декабря Минюст США обнародовал часть документов, связанных с Джеффри Эпштейном.
С публичной страницы Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу Эпштейна, исчезли по меньшей мере 16 файлов, опубликованных менее чем за сутки до этого. Впоследствии ведомство снова выложило удаленное фото, на котором изображен Дональд Трамп. А еще через три дня после первой публикации большого массива материалов Минюст США обнародовал тысячи дополнительных файлов, в которых Трамп упоминается много раз.
Документы показывают, что Трамп летал на самолете Эпштейна по меньшей мере восемь раз в 1993 – 1996 годах.
В файлах приведены показания женщины, которая утверждает, что в 13 лет стала жертвой эксплуатации, организованной Эпштейном и ее родственником, и что к этому якобы был причастен Трамп. Также упоминаются показания водителя лимузина, который в 1990-х годах подслушал тревожный телефонный разговор Трампа с человеком по имени "Джеффри".