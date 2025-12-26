Впрочем, президент США причастность к грязным делам своего бывшего друга не признает. В очередном сообщении в соцсети Truth Social политик пригрозил членам и сторонникам Демократической партии, передает 24 Канал.

Как Трамп отреагировал на публикацию новых файлов Эпштейна?

Дональд Трамп выразил уверенность, что после того, как обнародуют имена фигурантов дела Джеффри Эпштейна, представителям Демократической партии "придется многое объяснять".

По словам президента, расследование, в конце концов, покажет, что люди, которые финансировали Эпштейна и посещали его остров, являются демократами.

Справка: Частный остров Эпштейна в Карибском море Литтл-Сент-Джеймс называли "островом педофилов" из-за многочисленных показаний жертв. По показаниям потерпевших, там происходила сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, которых привозили для состоятельных и влиятельных гостей.

В то же время он заявил, что прекратил любые контакты с Джеффри Эпштейном "задолго до того, как это стало модно".

Также Трамп возразил, что знал о преступлениях финансиста, назвав такие обвинения неправдой.

По его словам, эта ситуация напоминает обвинения в якобы его сговоре с Россией во время выборов 2016 года.

Политик добавил, что те же люди снова распространяют ложь о нем, из-за чего могут серьезно пострадать многие их, по большей части невинные, друзья.

Но, к сожалению, таковы реалии коррумпированной демократической политики. Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством,

– написал Трамп.

Что известно о файлах Эпштейна и при чем здесь Трамп?