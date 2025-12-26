Втім, президент США причетність до брудних справ свого колишнього друга не визнає. У черговому дописі у соцмережі Truth Social політик пригрозив членам і прихильникам Демократичної партії, передає 24 Канал.

Як Трамп відреагував на публікацію нових файлів Епштейна?

Дональд Трамп висловив упевненість, що після того, як оприлюднять імена фігурантів справи Джеффрі Епштейна, представникам Демократичної партії "доведеться багато що пояснювати".

За словами президента, розслідування, зрештою, покаже, що люди, які фінансували Епштейна і відвідували його острів, є демократами.

Довідка: Приватний острів Епштейна у Карибському морі Літтл-Сент-Джеймс називали "островом педофілів" через численні свідчення жертв. За показами потерпілих, там відбувалася сексуальна експлуатація неповнолітніх, яких привозили для заможних і впливових гостей.

Водночас він заявив, що припинив будь-які контакти з Джеффрі Епштейном "задовго до того, як це стало модно".

Також Трамп заперечив, що знав про злочини фінансиста, назвавши такі звинувачення неправдою.

За його словами, ця ситуація нагадує обвинувачення у нібито його змові з Росією під час виборів 2016 року.

Політик додав, що ті самі люди знову поширюють брехню про нього, через що можуть серйозно постраждати багато їхніх, здебільшого невинних, друзів.

Але, на жаль, такими є реалії корумпованої демократичної політики. Насолоджуйтеся, можливо, останнім Різдвом,

– написав Трамп.

Що відомо про файли Епштейна і до чого тут Трамп?