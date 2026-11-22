Об этом Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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Почему Фицо назвал дискуссию о кредите политическим шантажом?

Словацкий премьер напомнил, что его страна не участвовала в предыдущем кредите для Украины на 9 миллиардов евро, и заявил, что позиция Братиславы в отношении нового финансирования не изменилась.

По словам Фицо, обсуждение кредита якобы связывают с утверждением многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, что он расценивает как политическое давление на Словакию.

В то же время глава правительства раскритиковал сам механизм займа. Он заявил, что Европейский Союз фактически выступает поручителем по средствам, а Украина, по его мнению, не сможет их вернуть. Поэтому Фицо назвал финансирование не кредитом, а подарком.

Словацкий премьер также выразил скептицизм в отношении финансирования военных нужд Украины, заявил, что не поддерживает такую помощь. В то же время он заверил, что Словакия продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

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Что Фицо будет обсуждать на саммите в Братиславе?

23 ноября в Братиславе должна состояться встреча глав правительств стран Вышеградской четверки – Венгрии, Польши, Словакии и Чехии – с участием федерального канцлера Австрии.

Фицо заявил, что планирует обсудить там вопрос о новом кредите для Украины и его связь с бюджетом Европейского Союза на следующие семь лет.

Напомним, ранее Роберт Фицо уже выступал против привязки финансирования Украины к переговорам о многолетнем бюджете ЕС. В частности, Фицо и Андрей Бабиш раскритиковали предложение Фридриха Мерца увязать поддержку Украины с принятием бюджета Евросоюза.