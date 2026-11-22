Про це Фіцо заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

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Чому Фіцо назвав дискусію щодо кредиту політичним шантажем?

Словацький прем'єр нагадав, що його країна не долучалася до попереднього кредиту для України на 90 мільярдів євро, і заявив, що позиція Братислави щодо нового фінансування не змінилася.

За словами Фіцо, обговорення кредиту нібито пов'язують із затвердженням багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, що він розцінює як політичний тиск на Словаччину.

Водночас глава уряду розкритикував сам механізм позики. Він заявив, що Європейський Союз фактично виступає поручителем за коштами, а Україна, на його думку, не зможе їх повернути. Тому Фіцо назвав фінансування не кредитом, а подарунком.

Словацький прем'єр також висловив скепсис щодо фінансування військових потреб України, заявивши, що не підтримує таку допомогу. Водночас він запевнив, що Словаччина продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку.

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Що Фіцо обговорюватиме на саміті у Братиславі?

23 листопада у Братиславі має відбутися зустріч глав урядів країн Вишеградської четвірки – Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії – за участю федерального канцлера Австрії.

Фіцо заявив, що планує обговорити там питання нового кредиту для України та його зв'язок із бюджетом Європейського Союзу на наступні сім років.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо вже виступав проти прив'язки фінансування України до переговорів щодо багаторічного бюджету ЄС. Зокрема, Фіцо та Андрей Бабіш критикували пропозицію Фрідріха Мерца пов'язати підтримку України з ухваленням бюджету Євросоюзу.