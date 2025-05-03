Друзья Путина заболели перед 9 мая: СМИ пишут о проблемах со здоровьем и у Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил ряд мероприятий, приуроченных ко Дню труда. СМИ предполагают, что у словацкого лидера возникли осложнения после прошлогоднего покушения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Hlavné správy.

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Что говорят о здоровье Роберта Фицо

Почти год назад, а именно 15 мая 2024 года, после неудачного покушения Роберт Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения. На днях появились слухи, что премьер имеет проблемы со здоровьем, которые требуют от него ограничения деятельности.

Все началось с того, что Фицо не появился на дебатах с бывшим президентом Чешской Республики Милошем Земаном. Сам Земан впоследствии признал, что премьер-министр "чувствовал себя плохо" в связи с травмами, полученными после убийства. Вскоре после этого Фицо отменил программу ко Дню труда.

Рабочую программу премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо на 1 мая отменено,

– объявила в канцелярия правительства без дальнейших подробностей.

Премьер-министр Словакии должен был отработать символическую смену в пекарне в Нитре, выступить с речью на празднованиях в Липтовском Микулаше, а также планировал принять участие в строительстве майских деревьев в Великом Залуже.

В своих соцсетях Роберт Фицо заявил, что у него "несколько иные представления о том, как должна выглядеть рабочая программа" на 1 мая. Причину отмены визитов он не сообщил.

В то же время две недели назад словацкий лидер действительно признал, что его здоровье ухудшилось.

"Дорогие друзья, травма, полученная во время покушения, последние дни наносит мне страдания. Мне даже пришлось отменить часть своего расписания", – сказал Фицо в обращении.

Похоже теперь под вопросом и анонсированный визит Роберта Фицо в Москву 9 мая. На парад также должен был прибыть президент Сербии Александар Вучич, но после поездки в США политик заболел и его госпитализировали в больницу.