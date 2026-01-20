Франция хочет выйти из НАТО: экс-сотрудник Госдепа США предположил, действительно ли это произойдет
- Во Франции левые политические силы инициировали резолюцию о поэтапном выходе из НАТО.
- Дэвид Тафури считает, что реального выхода Франции из НАТО не будет, но это отражает недовольство действиями администрации Трампа.
Во Франции заговорили о поэтапном выходе из НАТО после того, как левые политические силы инициировали соответствующую резолюцию. На этом фоне вновь активизировалась дискуссия о том, работает ли Альянс на интересы Европы или прежде всего США.
Бывший сотрудник Государственного департамента США, международный юрист Дэвид Тафури в эфире 24 Канала объяснил, почему не ожидает реального выхода Франции из НАТО. Он также указал, что эта инициатива отражает более широкое недовольство действиями администрации Дональда Трампа и создает риски для единства Альянса.
Действительно ли Франция может выйти из НАТО?
Во Франции левые политические силы инициировали резолюцию о поэтапном выходе страны из НАТО, аргументируя это тем, что Альянс якобы больше работает в интересах США, чем Европы. Тафури объяснил, что эта инициатива стала скорее индикатором настроений, чем реальным планом действий. В этой дискуссии смешались сразу несколько тем: недоверие к сигналам из Вашингтона, споры о роли США в безопасности Европы и страх, что расшатывание Альянса играет на руку России.
Я не думаю, что это могло бы произойти. Большинство французов ценит преимущества членства в НАТО и то, что Франция получила, будучи членом Альянса,
– сказал Тафури.
Он пояснил, что сам факт появления такой резолюции показывает рост недовольства действиями администрации Дональда Трампа и подозрения относительно ее шагов. По его мнению, параллельно звучат намеки о том, насколько США остаются преданными НАТО, и это создает излишнее напряжение внутри Альянса.
Это плохо для НАТО, которое было самым успешным военным альянсом современных времен. И США и Европе стоит подумать, какими будут последствия, если мы будем подрывать НАТО и делать шаги, ослабляющие Альянс,
– подчеркнул Тафури.
Общая логика для большинства стран по обе стороны Атлантики другая: Альянс надо делать сильнее, а не слабее. Именно поэтому тему о выходе он расценивает как политический сигнал, который подсвечивает проблемы доверия, но не как сценарий, имеющий высокие шансы на реализацию в ближайшее время.
Что известно о последних событиях вокруг НАТО?
- Дональд Трамп публично угрожает введением тарифов против союзников США, которые не поддерживают его позицию по Гренландии. Как пишет CNN, такая риторика вызвала напряжение в отношениях между США и европейскими членами НАТО, а в Европе усилились опасения относительно дальнейшего единства Альянса.
- Параллельно в медиа появилась информация об инициативе создания альтернативного формата глобальной безопасности, известного как "Совет мира". По данным Financial Times и Bloomberg, идея находится на стадии обсуждений и не имеет утвержденного механизма реализации. В то же время эксперты предостерегают, что появление подобных проектов может влиять на восприятие роли действующих международных институтов.
- Отдельно аналитики обращают внимание на активизацию публичных дискуссий о выходе отдельных стран из НАТО или ослаблении Альянса. По словам экспертов, само появление такой риторики используется Россией в информационном поле, хотя реальных решений по изменению формата членства в НАТО пока не принималось.