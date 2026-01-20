Франция хочет выйти из НАТО: экс-сотрудник Госдепа США предположил, действительно ли это произойдет

Во Франции заговорили о поэтапном выходе из НАТО после того, как левые политические силы инициировали соответствующую резолюцию. На этом фоне вновь активизировалась дискуссия о том, работает ли Альянс на интересы Европы или прежде всего США.

Бывший сотрудник Государственного департамента США, международный юрист Дэвид Тафури в эфире 24 Канала объяснил, почему не ожидает реального выхода Франции из НАТО. Он также указал, что эта инициатива отражает более широкое недовольство действиями администрации Дональда Трампа и создает риски для единства Альянса.

Действительно ли Франция может выйти из НАТО?

Во Франции левые политические силы инициировали резолюцию о поэтапном выходе страны из НАТО, аргументируя это тем, что Альянс якобы больше работает в интересах США, чем Европы. Тафури объяснил, что эта инициатива стала скорее индикатором настроений, чем реальным планом действий. В этой дискуссии смешались сразу несколько тем: недоверие к сигналам из Вашингтона, споры о роли США в безопасности Европы и страх, что расшатывание Альянса играет на руку России.

Я не думаю, что это могло бы произойти. Большинство французов ценит преимущества членства в НАТО и то, что Франция получила, будучи членом Альянса,

– сказал Тафури.

Он пояснил, что сам факт появления такой резолюции показывает рост недовольства действиями администрации Дональда Трампа и подозрения относительно ее шагов. По его мнению, параллельно звучат намеки о том, насколько США остаются преданными НАТО, и это создает излишнее напряжение внутри Альянса.

Это плохо для НАТО, которое было самым успешным военным альянсом современных времен. И США и Европе стоит подумать, какими будут последствия, если мы будем подрывать НАТО и делать шаги, ослабляющие Альянс,

– подчеркнул Тафури.

Общая логика для большинства стран по обе стороны Атлантики другая: Альянс надо делать сильнее, а не слабее. Именно поэтому тему о выходе он расценивает как политический сигнал, который подсвечивает проблемы доверия, но не как сценарий, имеющий высокие шансы на реализацию в ближайшее время.

Что известно о последних событиях вокруг НАТО?