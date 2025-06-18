"G7 стал поражением": повторит ли Трамп свои ошибки на саммите НАТО

На саммите G7 планировалось, в частности, обсудить вопросы помощи Украине и санкций против России. Однако поспешный отъезд Дональда Трампа с саммита помешал реализации этих важных мероприятий.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа оценил в разговоре с 24 Каналом результаты саммита G7 и очертил главные угрозы для безопасности Европы. Также Дональд Трамп заявил, что санкции против России – это "не улица с односторонним движением" и обычно они стоят США миллиардов долларов.

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Есть три уровня украинской войны

Кульпа отметил, что саммит G7 стал поражением Соединенных Штатов, которые отказываются брать на себя ответственность и быть лидером цивилизованного демократического мира. И такая же ситуация может сложиться и на саммите НАТО в Гааге.

Трамп выводит США из обязательств по демократическим странам и переходит на позиции коллаборационизма с такими режимами как в России и Беларуси,

– уверен он.

Также заместитель главы Еврокомиссии Кая Каллас, вслед за генсеком НАТО Марком Рютте, заявила, если не усиливать помощь Украине, то следует будет "учить русский язык". Она подчеркнула важность 18-го пакета санкций против России, ведь каждая санкция ослабляет способность ее вести войну.

Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО считает, что в высказываниях Каллас и Рютте речь идет о дополнительных рисках для Европы, и в этом смысле поддержка Украины является ключевой.

Война в Украине, по его мнению, происходит на трех уровнях:

первый уровень – ядерный, к которому апеллирует Трамп. Россия будет использовать ядерное оружие как аргумент в переговорах и в войне, особенно, если ядерное оружие было применено на Ближнем Востоке;

второй уровень – атак России по украинским городам и отсутствия у Киева средств, чтобы противодействовать российским ракетам и дронам. Это, по словам Кульпы, акт обвинения против цинизма и преступной бездеятельности;

третий уровень – на котором Украина будет иметь преимущество – это сдерживание дальнейшего вторжения России. Ведь новые типы дронов, будут блокировать возможности продвижения фронта.

Эта ситуация создает дополнительные риски для Европы, потому что украинская граница будет настолько сильно укреплена армией дронов, что границы европейских стран окажутся гораздо слабее,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Если сегодня не будет поддержки Украины, завтра, по его словам, будем иметь дело с силой, которая будет нас разбивать. Именно этот вопрос должен подниматься на саммите G7, саммите НАТО. Победа на крови части континента будет однозначным проигрышем.

Отметим, что по мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Трамп, вероятно, намеренно сбежал с саммита G7. Президенту США скорее всего показали кадры обстрелов Украины, и при таких обстоятельствах встреча с Зеленским оказалась бы для него провальной. Если бы ему, по словам Огрызко, показали фотографии обстрелов Украины, и он бы сказал, что все еще считает, что Путин за мир, это означало бы признать Трампу, что он – "сумасшедший" и с ним нельзя говорить о серьезных вещах.