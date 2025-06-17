Различные реакции на российский террор представителей других стран собрал 24 Канал.

Смотрите также Комбинированная атака по Украине 17 июня: что известно о разрушениях в Одессе, Киеве и других городах

Как в мире реагируют на обстрел Украины

Российские захватчики применили 175 дронов, 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистики для атаки на Киев 17 июня. Враг обстрелял объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома.

Президент США заявил, что ничего не знает об атаке. На запрос журналистов прокомментировать российские удары он пожал плечами и переспросил, когда был обстрел.

Я проверю, и мы вернемся к этому вопросу. Я должен на это посмотреть,

– выдал Дональд Трамп.

Посол Британии Мартин Харрис раскритиковал атаку россиян. "Неразборчивое нападение России на Киев и другие города – это ужасное напоминание о том, что она безжалостно продолжает свою войну, в то время, как Украина и ее партнеры стремятся к справедливому и длительному миру", – написал он.

Публикация Мартина Харриса в соцсети "X" / Скриншот 24 Канала

Главу дипломатии ЕС Кайю Каллас процитировали в The Guardian. Она назвала ночную атаку России одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны.

Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление,

– подчеркнула Каллас.

В министерстве иностранных дел Германии также прокомментировали событие. Там написали, что, пока мир следит за ситуацией на Ближнем Востоке, Путин продолжает бомбить Украину. "Более десятка погибших только в Киеве свидетельствуют: Россия использует дипломатию только как декорацию. Путин не хочет решения конфликта – он хочет капитуляции Украины. Мы и в дальнейшем будем усиливать давление на него", – говорится в публикации.

Ответ МИД Германии на атаку России / Скриншот 24 Канала