США считают свои гарантии безопасности для Украины ключевыми, однако войска не будут отправлять

В США отмечают, что именно американские гарантии безопасности играют ключевую роль. В то же время президент Дональд Трамп заявляет, что направление американских войск в Украину не рассматривается.
Об этом говорится в материале Politico.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
В Абу-Даби 23 – 24 января состоялись переговоры в трехстороннем формате между Украиной и Россией при посредничестве США.
По словам американских чиновников, во время встреч обсуждались экономические и военные вопросы, а также споры относительно того, какую часть украинской территории Россия будет удерживать после завершения войны.
Одним из ключевых камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Европейские страны настаивают на размещении небольшого контингента войск в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, а инициаторами этой идеи выступают Франция и Германия.
Между тем Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не будут направлять свои войска в Украину, но будут оказывать помощь. По словам представителей Минобороны США, американская поддержка, вероятно, будет включать спутниковую и разведывательную информацию, использование дронов для мониторинга линии разграничения и логистическую поддержку.
Другой американский чиновник скептически оценил предыдущие европейские обязательства и отметил, что ключевыми являются именно гарантии безопасности со стороны США.
Усилия "коалиции желающих" выглядят неплохо. Они имеют несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности,
– сказал он.
Напомним, после встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности готов к подписанию, сейчас президент ждет место и дату.
В то же время ранее глава государства уточнял, что договор о гарантиях безопасности может быть подписан только после завершения войны.
Как прошла встреча в Абу-Даби?
Переговоры в Абу-Даби продолжались более трех часов. По словам украинских чиновников, обсуждения в ОАЭ были "позитивными" и "конструктивными".
Как сообщил Владимир Зеленский, США поднимали вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельств безопасности. Теперь все делегации должны доложить в столицах о результатах переговоров.
Следующий этап трехсторонних переговоров запланирован на воскресенье, 1 февраля.