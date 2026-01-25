США считают свои гарантии безопасности для Украины ключевыми, однако войска не будут отправлять

В США отмечают, что именно американские гарантии безопасности играют ключевую роль. В то же время президент Дональд Трамп заявляет, что направление американских войск в Украину не рассматривается.

Об этом говорится в материале Politico.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

В Абу-Даби 23 – 24 января состоялись переговоры в трехстороннем формате между Украиной и Россией при посредничестве США.

По словам американских чиновников, во время встреч обсуждались экономические и военные вопросы, а также споры относительно того, какую часть украинской территории Россия будет удерживать после завершения войны.

Одним из ключевых камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. Европейские страны настаивают на размещении небольшого контингента войск в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, а инициаторами этой идеи выступают Франция и Германия.

Между тем Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не будут направлять свои войска в Украину, но будут оказывать помощь. По словам представителей Минобороны США, американская поддержка, вероятно, будет включать спутниковую и разведывательную информацию, использование дронов для мониторинга линии разграничения и логистическую поддержку.

Другой американский чиновник скептически оценил предыдущие европейские обязательства и отметил, что ключевыми являются именно гарантии безопасности со стороны США.

Усилия "коалиции желающих" выглядят неплохо. Они имеют несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решающими являются именно американские гарантии безопасности,

– сказал он.

Напомним, после встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности готов к подписанию, сейчас президент ждет место и дату.

В то же время ранее глава государства уточнял, что договор о гарантиях безопасности может быть подписан только после завершения войны.

Как прошла встреча в Абу-Даби?