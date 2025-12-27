Опаснее, чем кажутся: почему США должны отказаться от предоставления Украине гарантий по статье 5

Дональд Трамп предложил пакет гарантий безопасности для Украины, который значительно шире, чем что-либо, что предлагали предыдущие администрации США. Однако предложение Вашингтона может оказаться потенциально опасным и пустым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

Читайте также "Нам нужно больше": Зеленский прокомментировал срок действия гарантий безопасности США для Украины

Почему не все так просто?

Владимир Зеленский подтвердил, что Вашингтон предложил "гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5" в рамках договоренностей о завершении войны.

В случае вторжения России в Украину будет запущен скоординированный военный ответ,

– заявил он.

Впрочем, даже отложив вопрос, согласится ли на это Россия, существуют по меньшей мере три серьезных вызова для реализации такого масштабного обязательства.

Первый – сложный вопрос доверия к этим гарантиям. По словам журналистов, если бы размещение американских войск в Украине было необходимым для защиты жизненно важных интересов США, они находились бы там уже много лет. Зато три президента подряд – Барак Обама, Джо Байден и Дональд Трамп – отказывались направлять американских солдат для защиты Украины.

Сторонники распространения гарантий безопасности по образцу статьи 5 утверждают, что именно отсутствие договорных обязательств удерживало США от военного участия. Однако исторические примеры говорят об обратном: Соединенные Штаты никогда не колебались применять силу за рубежом, когда считали, что их интересам угрожает опасность.

Второй риск заключается в том, что если США предоставят Украине гарантии по типу статьи 5 и не выполнят их, это поставит под сомнение надежность всех подобных американских обязательств, подорвав безопасность и доверие ключевых союзников в Европе и Азии.

Именно поэтому выглядит парадоксальным, что некоторые члены НАТО активно настаивают на предоставлении Украине расширенных гарантий безопасности со стороны США: их собственная безопасность может пострадать, если Вашингтон в конце концов согласится на это,

– говорится в материале.

Третья и, возможно, важнейшая причина, заключается в базовой реальности такого обязательства: готовности вступить в войну с Россией из-за Украины.

Хотя ни одна гарантия безопасности США автоматически не требует введения американских войск, в случае подобного обязательства перед Украиной Вашингтон оказался бы под сильным политическим давлением выполнить обещание. В таком случае США фактически оказались бы в состоянии войны с Россией – со всеми рисками ядерной эскалации.

Мирные переговоры: последние новости