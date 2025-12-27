Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

Чому не все так просто?

Володимир Зеленський підтвердив, що Вашингтон запропонував "гарантії безпеки для України за зразком статті 5" у межах домовленостей про завершення війни.

У разі вторгнення Росії в Україну буде запущена скоординована військова відповідь,

– заявив він.

Втім, навіть відклавши питання, чи погодиться на це Росія, існують щонайменше три серйозні виклики для реалізації такого масштабного зобов'язання.

Перший – складне питання довіри до цих гарантій. За словами журналістів, якби розміщення американських військ в Україні було необхідним для захисту життєво важливих інтересів США, вони перебували б там уже багато років. Натомість три президенти поспіль – Барак Обама, Джо Байден і Дональд Трамп – відмовлялися направляти американських солдатів для захисту України.

Прихильники поширення гарантій безпеки за зразком статті 5 стверджують, що саме відсутність договірних зобов'язань утримувала США від військової участі. Однак історичні приклади говорять про протилежне: Сполучені Штати ніколи не вагалися застосовувати силу за кордоном, коли вважали, що їхнім інтересам загрожує небезпека.

Другий ризик полягає в тому, що якщо США нададуть Україні гарантії за типом статті 5 і не виконають їх, це поставить під сумнів надійність усіх подібних американських зобов'язань, підірвавши безпеку та довіру ключових союзників у Європі та Азії.

Саме тому виглядає парадоксальним, що деякі члени НАТО активно наполягають на наданні Україні розширених гарантій безпеки з боку США: їхня власна безпека може постраждати, якщо Вашингтон зрештою погодиться на це,

– йдеться в матеріалі.

Третя і, можливо, найважливіша причина, полягає в базовій реальності такого зобов’язання: готовності вступити у війну з Росією через Україну.

Хоча жодна гарантія безпеки США автоматично не вимагає введення американських військ, у разі подібного зобов'язання перед Україною Вашингтон опинився б під сильним політичним тиском виконати обіцянку. У такому разі США фактично опинилися б у стані війни з Росією – з усіма ризиками ядерної ескалації.

