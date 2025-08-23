После саммита в Белом доме 18 августа страны НАТО начали разрабатывать проект гарантий безопасности для Украины. Марк Карни назвал главный залог избежания повторной агрессии России.

Премьер Канады Марк Карни убежден, что главная гарантия безопасности Украины – это ее сильное войско. Поэтому союзники должны позаботиться о его поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что сказал Карни о гарантиях безопасности для Украины?

Политик отметил, что "любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии". Он пояснил, что речь идет о вооружении, обучении, выносливости.

Также канадский премьер подчеркнул, что защита Украины должна быть всеобъемлющей и осуществляться с суши, моря и воздуха. Члены "коалиции желающих" смогут поддержать все эти элементы.

Карни отметил, что участие США в гарантиях безопасности является обязательным. Канада, по его словам, тоже потенциально будет играть важную роль.